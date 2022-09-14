بالأسماء.. حركة تغييرات في قيادات المديريات التعليمية في المحافظات

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، حركة تغييرات في قيادات المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي شملت تعيينات جديدة وتجديد الثقة للبعض، وهي:

- تجديد الثقة في أشرف سلومة مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

- سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم.

- ناصر شعبان مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

- ريحاب عريق مدير التخطيط بمديرية التعليم وكيلا لتعليم الفيوم.

- بكساوي مصطفى وكيلا لتعليم البحيرة.

- المهندس حمدي السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

تجديد الثقة في عدد من القيادات

كما قرر وزير التربية والتعليم، في خطاب رسمي، تجديد الثقة في عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح. وسماح محمد إبراهيم لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا إبراهيم وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

كما قرر وزير التعليم، تجديد الثقة لمدير مديرية تعليم شمال سيناء، حمزة رضوان.