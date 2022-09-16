للمقيمين بالسعودية.. 9 خطوات لاستخراج توكيل بيع ممتلكات في مصر

يواجه المصريون في الخارج بعض الظروف الطارئة التي تجعلهم يلجأون إلى بيع بعض ممتلكاتهم في مصر، سواء للاستفادة منها بشكل مباشر أو لأسرهم، ويجب أن يكون البيع وفق الاشتراطات القانونية بحضور المالك نفسه للتوقيع على العقود والإقرار أمام الجهات الرسمية بالبيع، سواء كانت تلك الأملاك سيارات أو عقارات أو تعاملات بنكية تتطلب حضورر الشخص نفسه، لذلك يجب على المصري المقيم في السعودية تحرير توكيل في القنصلية المصرية بجدة.

ووفق المنصة الرسمية للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، هناك 9 خطوات لاستخراج توكيل لبيع ممتلكات في مصر، وهي كالتالي:

خطوات استخراج توكيل لبيع ممتلكات في مصر

- الحضور لمقر القنصلية واستيفاء نموذج تحرير توكيل وتقديمه للموظف المختص.

- استيفاء نموذج التوكيل أو الإقرار المطلوب من النماذج المتاحة على الموقع الإلكتروني للقنصلية، وفي حالة عدم توافر النموذج المطلوب، يمكن للمواطن اختيار توكيل خاص فارغ وكتابة المضمون الذي يرغب فيه.

- تقديم أصل جواز السفر المصري الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي، ولا تُقبل صور مستندات تحقيق الشخصية، كما لا تُقبل مستندات تحقيق الشخصية غير المصرية كالإقامة السعودية على سبيل المثال.

- حضور المواطن شخصيًا والتوقيع بنفسه على التوكيل أمام المسؤول المختص بعد طباعته والنموذج المخصص من موقع القنصلية الإلكتروني.

- يجب أن يتضمن التوكيل تحديد عمل أو إجراء يقوم به الموكل إليه، مثل: (وكله في بيع أو شراء أو تأجير سيارة أو عقار، أو الترافع أو الإبراء أو التنازل في قضية)

- تصدق القنصلية على توقيعات المواطنين المصريين فقط، وفي حالة رغبة مواطن غير مصري بتحرير توكيل، يراجعه كاتب العدل أو سفارة دولته لتحرير التوكيل ثم التصديق عليه من الخارجية السعودية قبل مراجعة القنصلية.

- التوكيلات المتعلقة بالبيع (سيارة/ عقار) من توكيل سابق صادر للموكل، لابد من إحضار كافة أصول التوكيلات السابقة مصدقاً عليها من وزارة الخارجية المصرية، حتى يمكن تحرير التوكيل الجديد بالقنصلية.

- التوكيلات المتعلقة بالسيارات، لابد من إرفاق صورة من رخصة سير السيارة، ويجب أن يتضمن التوكيل كافة بيانات السيارة الواردة برخصة السير.

- توكيل القضايا الخاص بقضية محددة، يجب أن يتضمن ذكر بيانات القضية (رقم القضية ونوعها وجهة الدعوى).

- التوكيل المتعلق بالبنوك، لابد أن يتضمن ذكر: اسم البنك والفرع ورقم الحساب وتوقيع الموكل المعتمد لدى البنك، وذكر عبارة «دون أدنى مسؤولية أو التزام على البنك».

- يجب التصديق على التوكيل من أحد مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بمصر حتى يمكن استخدامه في مصر، كما تنصح القنصلية بالاحتفاظ بصورة من التوكيل وكذلك إيداعه في أحد مكاتب الشهر العقاري داخل مصر.

- لإلغاء توكيل تم إصداره من القنصلية، يجب إحضار صورة واضحة من التوكيل، علماً بأنه لا يجوز إلغاء التوكيلات التى تنص على «عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين»، أو التي تتضمن عبارة «البيع للنفس أو الغير».