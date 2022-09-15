«الزراعة» تستعد للدراسة بطرح كميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعداد لطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بمنافذ هيئة الإصلاح الزراعي بأسعار منخفضة خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 وارتفاع الطلب على البيض، حيث سيتم توجيه سيارات متنقلة نحو عواصم المدن المختلفة بالمحافظات، وذلك للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توفير كميات كبيرة من بيض المائدة.. الأحد

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لـ«الوطن»: «إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيتم بدءًا من الأحد المقبل توفير كميات كبيرة من بيض المائدة في منافذ وزارة الزراعة وعبر منافذ متنقلة تجوب المحافظات، على أن يتم طرحها بسعر التكلفة للمستهلكين، وذلك استعدادا للموسم الدراسي الجديد، مؤكداً أن البيض المطروح للبيع يأتي من مزارع الوزارة وهو ما يفسر انخفاض سعره».

65 جنيهاً سعر طبق البيض في منافذ وزارة الزراعة

وقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي: «يجري حاليًا طرح كميات من بيض المائدة بسعر 65 جنيهًا للطبق من الأحمر والأبيض، وذلك من خلال مزارع الوزارة المختلفة ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث سيتم طرحها عبر منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي بجوار المتحف الزراعي المصري»، موضحاً أن الهيئة تحملت تكلفة نقل البيض من المزارع إلى المنافذ، وهو السبب في انخفاض سعره عن المعروض للبيع في الأسواق الحرة، حيث يتم البيع بسعر تكلفة الإنتاج ودون مغالاة، وذلك في إطار عرض أسعار متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف.

73 حنيهاً سعر البيض في الأسواق

وتشهد أسعار البيض حالة من التذبذب في الأسواق المحلية، حيث استقر سعره خلال الفترة الماضية، لتعود الأسعار إلى الارتفاع من جديد مع قرب بداية العام الدراسي 2022/ 2023.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن كرتونة البيض الأحمر والأبيض بالأسواق تتراوح بين 73 جنيهًا و75 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيض الأحمر والأبيض بين 66 جنيهًا للطبق و67 جنيهًا للأحمر في المزرعة، حيث تصل هذه الأنواع للمستهلك بذات السعر.