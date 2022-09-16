حظك اليوم برج الثور الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شخص عنيد ومسؤول بدرجة كبيرة، فهو يحب أن يقوم بكل أمور حياته بشكل سليم دون أن يسمع لأي شخص آخر، وهو يعمل بجد شديد رغم أنه يجد صعوبة في التركيز.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بصبره الطويل، فهو لديه همة عالية لكي يحقق نجاحًا كبيرًا في كل شئ ، كما أنه يتقن كل الأعمال الموكلة إليه بسبب رغبته في جعل الأمور أفضل، سواء على الجانب العملي أو العاطفي.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، لمواليد برج الثور على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وتراجع خطواتك بشكل كبير، إذ إن التسرع لا يفيدك في أي شئ، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يمدانك بالقدرة على التعبير جيدًا عن مشاعرك، عليك فقط أن تتعامل بلباقة مع الأصدقاء وتستخدم النطق الصحيح لكي تكون مفهومًا بشكل أفضل، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.