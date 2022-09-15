«التأديبية» تخفف عقوبة موظف عام طلب معاش «كرامة» غير مستحق لابنه

قررت المحكمة التأديبية تخفيف عقوبة مدير إدارة في الجهاز المركزي للمحاسبات من اللوم إلى التنبيه، على خلفية اتهامه بتقديم طلب إلى جهة عمله للحصول على مفردات رتب دون الحوافز والمكافآت، لإثبات استحقاق ابنه المعاق بصريًا لمعاش «تكافل وكرامة» دون وجه حق.

تقديم «مفردات مرتب» دون حوافز أو مكافآت

وأكد المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، في قراره الصادر بشأن الطعن رقم 81 لسنة 56 قضائية، أن الجهاز المركزي للمحاسبات نسب إلى الطاعن الاتهام بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الجهاز، بعدما تقدم بطلب إلى وحدة قبريط الاجتماعية التابعة لإدارة فوه الاجتماعية، للحصول على معاش «كرامة» لابنه رغم عدم استحقاقه.

وأشار إلى تقديم الطاعن «مفردات مرتب» ضمن المستندات المقدمة دون أن يقدم ما يفيد بإجمالي ما يتقاضاه من الجهاز المركزي للمحاسبات من حوافز ومكافآت، ما دفع رئيس الجهاز إلى مجازاة الطاعن بعقوبة (اللوم).

حيثيات قرار المحكمة التأديبية

وفي قرارها بتخفيف العقوبة، أوضحت المحكمة التأديبية ثبوت تقديم الطاعن بطلب إلى إدارة التضامن الاجتماعي بفوه يتضمن بيانا صادرًا عن رئيس قطاع الماهيات في الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن صافي مرتبه عن شهر يوليو 2020 هو 3561.34 جنيه، محددًا به جملة المستحق والمستقطع، دون تقديم إجمالي ما يتقاضاه من حوافز ومكافآت شهرية، على خلاف الحقيقة، حتى يتم احتساب نصيب نجله من إجمالي دخل الأسرة، وفق شروط الحصول على المعاش كرامة، رغم مخالفة ذلك للحقيقة.

وتبين من التحقيقات مع الطاعن أنه يتقاضى راتبا إجماليا يزيد على 14 ألف جنيه شهريًا، حسب حيثيات قرار المحكمة التأديبية، ما يثبت انحراف الطاعن عن المسلك القويم للموظف العام، لافتقاده النزاهة والشفافية المفترض توافرهما فيه، باعتباره أحد أفراد الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يمس هيبة وكرامة الجهة المنتمي إليها.