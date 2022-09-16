قصة مقتل شاب على يد عم زوجته بالمنصورة.. «دفع حياته تمن الخلافات»

لم يدر الشاب «عمرو م ع» صاحب الـ32 عامًا (سائق)، إن حياته وصلت إلى طريق مسدود، وكُتب الفصل الأخير فيها، بعدما تلقى طعنة الغدر بسلاح أبيض على يد عم زوجته، داخل مسكن العائلة بقرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية، وجرى نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الجريمة التي هزت قرية إسكندرية

تفاصيل وأحداث الجريمة تداولها الناس في قرية إسكندرية الجديدة، بعدما جرى القبض على المتهم «إبراهيم ع»، صاحب الـ61 عامًا، بتهمة قتل شابًا بسبب خلافات عائلية، واتضح أن المتهم عم زوجة الضحية.

خلافات عائلية السبب

سرعان ما حضر ضباط المباحث إلى مكان البلاغ لجمع معلومات وعمل التحريات الأولية حول الواقعة، وتبين أن جريمة القتل سببها وجود خلافات عائلية بين المجني عليه والمتهم، بسبب شقة يقطن بها القتيل في منزل ورث بين حماه وشقيقه، ورفض القاتل استمراره في المنزل.

سر الخلاف بين الضحية والمتهم

وروى «أحمد.ج»، خال المجني عليه تفاصيل الجريمة، قائلًا إن الضحية كان في زيارة لحماته وأقام هو وزوجته وأطفاله عندها عدة أيام، وخرج إلى عمله على سيارة نقل، وعندما عاد إلى المنزل مرة أخرى فوجئ بوقوع المشاجرة بسبب الشقة، وانقلب الأمر عندما تدخل المجني عليه لحل الخلاف بينهم، فطعنه المتهم طعنة نافذة بالصدر.

وأضاف خال المجني عليه في حديثه لـ«الوطن» أن الضحية كان مسالمًا لا يحب المشاكل، وكان محبوبًا وخلوقًا، وكان لديه طفلين، وهما «مالك، وياسين»، مطالبًا بالقصاص بعودة حقه وتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

الرأي القانوني

وحول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، يقول عبد الرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حددها قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 234، التي نصت على أنه يُحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن الظرف المشدد يفترض أنّ الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.