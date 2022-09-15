بشاير القطن تبدأ في البحيرة.. وتوقعات بمحصول وفير بالإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة البحيرة، أن مساحة زراعة القطن بالمحافظة هذا العام، تقدر بـ45.625 فدان من الصنف «جيزة 86 (إكثار- واتجار)»، وقال المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لـ«الوطن»، إن الفحص الحشري للقطن يتم يوميا، مع توفير مستلزمات الإنتاج ورعاية ودعم مزارعى القطن والمتابعة المستمرة معهم حتى انتهاء قطف المحصول، مضيفاً: «هناك مرور يومى بالمراكز التى بها زراعات القطن لتنفيذ التوصيات الإرشادية لكل مرحلة، ومتابعة ظاهرة الربط المبكر للقطن والتوصيات باستخدام مغذيات».

وأوضح «بدر» أنه يتم التوجيه دائماً بتنفيذ التوصيات للمحافظة على «الحمل الثمرى» حتى نهاية موسم الجنى، والتوصيات بالجنى المحسن والانتظام فى الرى حتى آخر رية، وعدم التعطيش والتغريق، حتى لا تظهر أمراض منها «الذبول، الاصفرار، تساقط اللوز»، مشيراً إلى أن موسم جنى القطن بدأت بشائره بمركز إيتاى البارود، حيث وصلت نسبة تفتيح «اللوز» إلى 30% فى المرحلة الأولى.

لا شكوى من وجود آفات ضارة هذا العام

وقال «بدر» إن زراعات القطن هذا العام جيدة، ما يبشر بمحصول جيد، لكن يصعب تحديد القيمة المتوقعة للفدان إلا ببلوغ منتصف المرحلة الأولى لعملية الجنى، متابعاً: «المزارعون هذا العام لم يشتكوا من وجود آفات ضارة».

وفى الإسكندرية، عاد القطن إلى مكانته على قمة الزراعات بالمدينة الساحلية، ورغم انخفاض مساحة زراعته هذا العام عن الماضى، فإن من المتوقع زيادة إنتاجيته بعد تغيير صنفه.

وقال المهندس طارق زكى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن نسبة تفتيح زراعات القطن فى أراضى العامرية، غرب الإسكندرية، وصلت إلى 30%، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة به هذا العام بلغت 883 فداناً، مقابل 950 فداناً العام الماضى، إلا أنه من المتوقع زيادة الإنتاجية بعد تغيير الصنف إلى «جيزة 97» الذى تقترب إنتاجيته من 12 قنطاراً للفدان، إذ يتمتع بإنتاجية عالية ومبكرة النضج وطويلة التيلة، فيما كانت المحافظة تزرع سابقاً صنف «جيزة 86» وإنتاجية الفدان كانت تتراوح بين 6 و7 قناطير.

وقالت المهندسة تريز سعد، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالإسكندرية، إن الزراعة وفرت التقاوى اللازمة بالجمعيات الزراعية هذا العام، كما فرت 3 رشات وقائية ضد ديدان اللوز وفقاً لخطة المكافحة المتكاملة لمحصول القطن، إلى جانب المرور بشكل مكثف على الأراضى لتذليل أى عقبات أو مشاكل يواجهها الفلاح وتقديم الدعم الإرشادى منذ التحضير للزراعة حتى جنى المحصول خلال سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل.

وزارة الزراعة وفرت المبيدات

وأشارت «تريز» إلى أن وزارة الزراعة وفرت المبيدات ووزعتها على المزارعين كل حسب مساحة أرضه، لافتة إلى أن مساحة القطن قلت بسبب ارتفاع أسعار عمالة جنى القطن، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة قنطار القطن العام الماضى الذى وصل إلى أكثر من 6 آلاف جنيه فى المزادات العلنية، فإن المزارعين اتجهوا لزراعة الذرة كأعلاف للبهائم فى ظل ارتفاع أسعارها.

وقالت الدكتورة دعاء خميس، مدير إدارة شئون الإرشاد بالمديرية، إن الوزارة نظمت العديد من ندوات التوعية للمزارعين بإدارة العامرية، وبموقع زراعة القطن فى الإسكندرية، وعملت على تقديم التوصيات الفنية الخاصة بزراعة القطن للحصول على أعلى إنتاجية، ما يزيد من دخل المزارعين.