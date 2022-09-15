بالأسماء.. أماكن شاغرة في 36 مدرسة ثانوي عام بالمنيا

خفضت 36 مدرسة في جميع مراكز محافظة المنيا، مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 إلى 212 درجة بدلا من 215، لتصبح هناك أماكن شاغرة في تلك المدارس تستوعب مئات الطلاب.

مدارس ثانوي عام بها أماكن شاغرة بالمنيا

وتشمل المدارس التي بها أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام في محافظة المنيا: مدرسة كفر عبد الخالق الثانوية بمركز العدوة، والشهيد محمد عبد الكريم، أولاد الشيخ، شارونة الثانوية بمركز مغاغة.

ومدارس: بردونة الأشراف، الشهيد محمد قرني، الشهيد محمد أحمد عبد العظيم، بني علي الثانوية، بمركز بني مزار، وحلوة الثانوية المشتركة، ومدرسة عناني في مركز مطاي.

ومدرستا الحاج صالح يوسف الجارحي، طحا الثانوية المشتركة في مركز سمالوط.

ومدارس: الحي السادس، زهرة الثانوية، ريدة الثانوية، فصول منشأة الذهب القبلية، فصول نزلة الفلاحين بمركز المنيا.

ومدارس: بني حسن الثانوية المشتركة، بلنصورة، اللواء فاروق طه، محمد أصلان، بمركز أبوقرقاص.

ومدارس: المحرص الثانوية، يوسف الكيلاني الثانوية، الشهيد أحمد صابر بقلندول، تندة الثانوية، ديروط أم نخلة، الشهيد محمد يوسف بالمنشأة، سيف الغربية، قلندول الثانوية، البياضية المشتركة، دروة الثانوية، في مركز ملوي.

ومدارس: أسمو العروس، الشهيد عمرو إبراهيم، نزلة سمهان الثانوية، تل بني عران، وفصول تانوف، في مركز ديرمواس.

محافظ المنيا يوافق على تخفيض القبول بعدد من المدارس

ووافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني للعام الدراسي 2022-2023، لتصبح 212 درجة للقبول بالثانوي العام بدلا من 2015، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوي العام أصبح 212 بتخفيض 3 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 215 وذلك في عدد من مدراس الثانوي العام، كما تم تخفيض مجموع القبول بـمدرستين خاصتين هما: القومية الخاصة عربي لغات بالمنيا، وسان مارك الخاصة بإدارة مغاغة، 15 درجة لتصبح 160 بدلا من 175، وتم تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للثانوي العام من 180 إلى 175 درجة في مدارس المحافظة، بالإضافة لتخفيض مجموع القبول ببعض المدارس بالتعليم الفني.