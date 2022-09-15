«أسوان لأفلام المرأة» يوزع منح الأفلام القصيرة (صور)

احتفلت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مساء اليوم الخميس، بتوزيع جوائز منحة إنتاج الأفلام القصيرة التي تم الإعلان عنها خلال الدورة السادسة في فبراير الماضي.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان وعدد من الشخصيات العامة.

رئيس المهرجان: خصصنا المنحة هذا العام للمخرجات والكاتبات

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، في بيانٍ صحفي: «خصصنا المنحة هذا العام للمخرجات والكاتبات وتواصلنا مع شركاء آمنوا بفكرتنا وتجربتنا ودعمونا منذ انطلاق المهرجان وكل عام يزيد عدد الشركاء وفي القريب العاجل سنبحث عن دعم لمشاريع الأفلام الطويلة».

مدير المهرجان: لأول مرة نقيم حدثًا متعلقًا به في القاهرة منذ 7 أعوام

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان قائلا: «لأول مرة منذ سبع سنوات يقيم المهرجان حدثا بالقاهرة بعيدا عن الصعيد وهو أمر أسعدنا وأتوجه بالشكر لكل الشركاء لأنه لولاهم لما كنا هنا اليوم نقدم منح للأفلام القصيرة وهي بداية نطمح بعدها لدعم الافلام الطويلة من خلال الجهات الداعمة للمهرجان».

وقالت عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن حدث اليوم هام جدا في تاريخ المهرجان لأنه ينقل الفتيات المشاركات بالورش من متدربات إلي صانعات أفلام وهو الأمر الذي يسعد إدارته.

وتحدث خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، عن دور مهرجان أسوان في خلق بيئة سينمائية جيدة لشباب وفتيات المحافظة وصعيد مصر ونجح في جذب المئات منهم ووفر لهم ورش لتنمية مهاراتهم وتعليمهم فنون السينما وكيفية صناعة الفيلم.

«توما»: المهرجان أحدث فارقا في صعيد مصر

وقال المهندس عدلي توما، إن شركة جيميناي إفريقيا جزء رئيسي من مهرجان أسوان وليست مجرد داعما خاصة أن المهرجان أحدث فارقا في صعيد مصر ونجح في جذب قطاع عريض من شباب وفتيات صعيد مصر.

وعبر المنتج صفي الدين محمود، عن سعادته بما يحققه مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة علي أرض الواقع خاصة وأنه يركز علي دعم المرأة ويناقش قضاياها كما يدعم الأفلام القصيرة وهو أمر أراه مفيد لصناعة السينما وتطويرها.

الفائزون بالجوائز يعبرون عن سعادتهم

وأضاف المنتج هشام سليمان قائلا: سنظل ندعم مثل هذه التجارب ونشجعها وخاصة فتيات الصعيد لما يملكوه من موهبة مميزة رغم قلة الفعاليات التي تعقد بالصعيد.

وأعربت المخرجة تغريد العصفوري، الفائزة بجائزة الإنتاج عن مشروع فيلم «أن تكون بهجة»، عن سعادتها بالجائزة لأنها ستمكنها من العمل على الفيلم وخروجه للنور.

وعبرت المخرجة روجينا بسالي، عن سعادتها بجائزة فيلمها الجديد «كف مريم»، خاصة وأنه امتداد لفيلمها الأخير «كان لك معايا».

«جميلة من غير حاجة» و«رسول الحب» يفوزان بجائزة تطوير السيناريو

وذهبت جائزة تطوير السيناريو مناصفة بين آية خالد عن سيناريو فيلم «جميلة من غير حاجة»، حيث أكدت أن الجايزة ستساعدها علي العمل علي تطوير السيناريو ليكون جاهز للخروج للنور في أقرب وقت، ونوال محمود عن فيلم «رسول الحب» وتحدثت عن الصعوبات التي تواجهها المرأة في الصعيد خاصة وأن أغلب الخدمات بعيدة عن محافظة أسوان.

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على أن يكون منصة لإطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وكذلك زيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر، واشترط أن تكون المنحة المقدمة من خمس شركات عاملة في الحقل السينمائي، لمشروعات أفلام تتناول قضية من قضايا المرأة، أو تتناول شخصية نسوية مؤثرة، أو تمثل إبداع النساء، وتجمع المنحة بين الدعم المالي واللوجيستي من توفير المعدات والتجهيزات لمرحلة التصوير وما بعدها.

ويدعم مهرجان أسوان في منحة إنتاج الأفلام القصيرة، شركات: «جيمناي أفريقيا، ردستار للإنتاج السينمائي، فيلم هاوس للإنتاج السينمائي، وهاما للإنتاج والتوزيع، واستوديوهات فيبريشن وشركة كلاكيت».