«عز العرب»: مصر استعادت دورها الإقليمي ودعمت الدول الأشقاء

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه منذ 2011 كان الجميع يبحث عن البقاء والاستمرارية لا التنمية، فقد كانت مصر تواجه تحديا كبيرًا وهو الحفاظ على بقاء الدولة الوطنية في مواجهة تدخلات من القوى الخارجية والتنظيمات الإرهابية إلى أن وصلت مصر لمرحلة إعادة البناء من جديد.

تجارب دولية

وأوضح «عز العرب» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك العديد من الدول انتهى بها الوضع إلى تجارب مأساوية ومنها ليبيا على سبيل المثال، وهناك رغبة في السعى نحو التغيير لكن النتائج تختلف من دولة لأخرى.

وأشار إلى أن استعادة الدولة المركزية في المنطقة العربية لم يكن أمرا هينا ومصر بذلت جهدًا كبيرًا في دعم الدول المحيطة.

الموقف المصري مع دول المنطقة العربية

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، أن الموقف المصري قائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المحيطة مع دعم تلك الدول بكل ما لديها من معلومات وخبرات ودعم مادي في كثير من الأحيان، مؤكدا أن مصر تعيد تجديد دورها في المنطقة العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح «عز العرب» أن مصر أعادت بناء نفسها داخليا في فترة معينة حتى استقرت وبدأت تمارس دورها الإقليمي في دعم الدول الأشقاء، موضحًا أن المجتمع العربي تغير مؤخرًا والمعادلة تبدلت ومصر الآن تسير في عدة مسارات متوازية لتحقيق التنمية والاستثمار والبناء المتكامل.