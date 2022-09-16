أنغام ومدحت صالح وعبد الباسط حمودة وفايا يونان نجوم حفلات اليوم

يشهد مساء اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 عددا كبيرا من الحفلات الغنائية لمطربين مصريين وعرب، ينتظرهم الجمهور من أجل الاستمتاع بسهرة جميلة في نهاية الأسبوع.

أول نجوم حفلات اليوم هي الفنانة أنغام التي ستحيي حفلا غنائيا كبيرا ومميزا على خشبة مسرح مدينة زيد بارك بمنطقة الشيخ زايد، وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

مدحت صالح وفايا يونان نجوم حفلات اليوم

كما سيشهد مساء اليوم أيضا حفلا غنائيا كبيرا للفنان مدحت صالح والذي سيحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو أحمد عامر، وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وستكون الفنانة فايا يونان هي أيضا واحدة من ضمن نجوم حفلات اليوم حيث ستحيي حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك وسينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساء وسط حضور جماهيري كبير.

ويشارك حكمدار الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة ضمن حفلات اليوم حيث سيحيي حفلا غنائيا على خشبة مسرح ساقية الصاوي وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءا.