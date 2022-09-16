القاهرة تستعد لموسم الأمطار بخطة انتشار سريع وصيانة محطات الصرف

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل، والتعامل الفوري مع آثار التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

ربط غرفة العمليات المركزية بـ«الأرصاد» لمواجهة تداعيات الطقس

كما أمر عبدالعال، بربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء على مدار الساعة، للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث ازمات، مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

صيانة الشفاطات بالأحياء لتسهيل إزالة التجمعات المائية

وأضاف أن الخدمة تقضي بالتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء، لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان، للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوي خاصة بأماكن تجمع المياه.

وأكد محافظ القاهرة، وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء، للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بشوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها.

وطالب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعداد تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحي في كسح تجمعات المياة التي لا تحتاج للشفاطات.

متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي ورفع كفائتها وصيانتها الدورية

كما وجه بضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية، لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها تلك المخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15مايو).

وأصدر تعليماته بالتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالأحياء، لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.

ولفت إلى أن يوجد ما يقارب 12 ألف عامل نظافة يوميًا بالشارع، للمساهمة في التعامل مع تراكمات المياة، مشددًا على ضرورة توفير الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه.

وكشف عن وضع خطط للإغاثة والإيواء والإعاشة، استعدادًا للتعامل مع أية أزمات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والإسعاف والصحة، إلى جانب تجهيز خطة طوارئ بهيئة النقل العام لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الأمطار الغزيرة، والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة، وتحويل الطرق في حالة تعرضها للأمطار الغزيرة وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار.