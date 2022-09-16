حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء هو أحد الأبراج الهوائية فهو يقع في المرتبة الثالثة ضمن دائرة الأبراج الفلكية، ويحكمه كوكب عطارد، وهو يتسم بالتميز والاختلاف طول الوقت فهو من الممكن أن يكون سعيد في الوقت الحالي ثم يشعر بالحزن أو الغضب بعد وقت بسيط، كما أنه لا يحب العمل الروتيني والتقليدي.

مواصفات برج الجوزاء

ويتوافق مولود برج الجوزاء مع مواليد برج القوس والدلو، إلى جانبه أنه يتسم بعدم قدرته على الالتزام في العمل أو في شيء لمدة طويلة فهو يحب الاطلاع على كل شيء جديد ويحب المغامرات وجو التشويق رغم أنه يتأقلم في مختلف الظروف من حوله.

ويسعى مواليد برج الجوزاء معرفة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر الحالي، وذلك على النحو التالي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء

القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك بدرجة كبيرة في حياتك المهنية وتلفت أنظار زملائك ومديرينك في العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء

الفلك يعدك بالسعادة بشكل كبير لذا عليك أن تحقق لقاءات عاطفية ناجحة لكي تقضي أوقات مبهجة وتشعر بجو رائع حيث أن الجاذبية ترتبط بك اليوم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي برج الجوزاء.