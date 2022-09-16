إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية بحي الشرق في بورسعيد.. ومصادرة الأجهزة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق ببورسعيد، من غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق الحي، خلال حملة مكبرة لليوم الثاني على التوالي لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية.

إغلاق أكبر مراكز للدروس الخصوصية

وأوضح حي الشرق ببورسعيد في بيان، أنه جرى غلق وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق الحى الكائنة في «شارع رمسيس وحافظ إبراهيم دور أول، وشارع أوجيني والجمهورية دور تاني، وشارع الثلاثيني والمشرق دور تاني» وجرت مصادرة جميع المنقولات الموجودة داخل السناتر «دسكات وكراسي وشاشات وأجهزة كمبيوتر وماكينات تصوير»، وجرى إيداعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

وشهد مبنى «الفريبور» لليوم الثاني هدوءا تامًا وخلو الطلاب منه، وهو أحد أكبر مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد قرار المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة ومديرية التعليم لمتابعة حملات إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالمبنى.

حملات مكثفة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية في بورسعيد

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أعلن أن الفترة الحالية تشهد مزيدًا من الحملات المكثفة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب وأولياء الأمور، ولتحقيق انضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.