«الري»: 96% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى أغسطس 2022

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ؛ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

متابعة مستمرة لأداء منظومة الشكاوى

وصرح الدكتور سويلم، بأنه يتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين، والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف الوزير، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين، في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وزارة الري تبحث 606 شكاوى خلال أغسطس

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، كشف أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر أغسطس 2022 بلغت (96%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (606) شكاوى وطلبات واستغاثات خلال شهر أغسطس 2022.

وخلال شهر أغسطس 2022، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة؛ لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تفيد بتضرر أهالي كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة أمام المستشفى العام بكوم حمادة، حيث تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أنها تقع على مصرف كوم حمادة عند كيلو 18.5، وقد قامت الإدارة العامة لصرف شرق البحيرة بتطهير المصرف ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

تضرر المواطنين من عدم تطهير الترعة المارة بقرية المصالحة

ووجه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا، بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر عدد من المواطنين من عدم تطهير الترعة المارة بقرية المصالحة بمركز نجع حمادي، إذ تم بحث الشكوى وتبين أن المجرى المائي موضوع الشكوى هو ترعه فرع السكة الحديد، وتم إصدار أمر تطهير للترعة.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، تشير إلى تضرر أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية بسبب وجود حيوان نافق بترعة الباجورية، وجرى التنسيق بين تفتيش ري قبلي المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينه منوف، وتم رفع الحيوان النافق بالترعة وإزالة أسباب الشكوى.

وجرى التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، تشير لتضرر أهالي قرية عواجه بمركز ديروط بمحافظة أسيوط بسبب قيام أحد المواطنين بقطع طريق الري الخاص به، حيث تم بحث الشكوى وإصدار وتنفيذ قرار إداري مؤقت بفتح المسقى.

وأشار التقرير إلى توجيه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة، بسرعة بحث شكوى بشان تضرر أهالي قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة في مصرف ناهيا بمدخل القرية، إذ جرى تطهير المصرف بمعرفة الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة.