تفاصيل إنقاذ 23 عمودا أثريا بمعبد الأقصر منذ 25 عاما بـ9 ملايين جنيه (صور)

في عام 1994 نُفذ بمعبد الأقصر مشروع أثري ضخم بأياد مصرية خالصة لأول مرة في ذلك التوقيت، لإنقاذ 23 عمودا أثريا في بهو أعمدة أمنحتب الثالث من الانهيار بفعل ارتفاع منسوب المياه الجوفية، التي أثرت على الأعمدة وأحدثت بها ميول كبيرة تصل لـ50 سم.

25 عاما على أكبر عملية ترميم بمعبد الأقصر

مشروع ترميم معبد الأقصر استغرق 3 أعوام، إذ بدأ من عام 1994وانتهى عام 1997، وافتتحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في حفل ضخم نقلته وكالات الأنباء العالمية، وأكد المشروع قدرة المصريين على فعل المستحيل، بحسب ما يروي الأثري محمد العربي، مدير معبد الأقصر ذكرياته مع المشروع، إذ كان ضمن فريق العمل.

اكتشاف بعثة شيكاغو العاملة في معبد الأقصر

يقول مدير معبد الأقصر لـ«الوطن»، إن البداية كانت باكتشاف بعثة شيكاغو العاملة في معبد الأقصر وجود ميل في الأعمدة من الجهة الشرقية بفعل ارتفاع منسوب المياه الجوفية من الأرض، وتم بعدها صلبه بالخشب للحفاظ عليه من السقوط، لكن بعدها تم اتخاذ قرار بفك الأعمدة لأنها تمثل خطورة داهمة ومتوقع سقوطها في أي وقت.

ويضيف، كان الدكتور عبدالحليم نور الدين رحمه الله، هو الأمين العام للأثار في ذلك التوقيت، أصدر قرارا بفك الأعمدة، منها 21 عمودا من الناحية الشرقية وعمودين من الناحية الغربية، وتم إجراء معالجة للتربة من الأسفل، ثم سحب المياه الجوفية، ثم عمل مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية، وكان من ضمن المشروعات المهمة جدا التي تم تنفيذها في المعبد.

خفض المياه الجوفية للمعدل الآمن بمعبد الأقصر

بعد تخفيض المياه الجوفية للمعدل المطلوب والآمن، تم عمل شبكة «ديزومترات» حول المعبد، والمسؤولة عن قراءة معدل منسوب المياه الجوفية وعمقها، وبدأ بعدها فك الأعمدة، وكان كل عمود يتكون من 11 كتلة.

بحسب مدير المعبد، «بدأنا بفك العتب من فوق والذي يربط بين الأعمدة وبعدها تم فك الأعمدة وتم نقلها للناحية الغربية من المعبد بجوار منزل يسي القديم، وتم رص كتل كل عمود بجوار بعضها البعض على الأرض بشكل أفقي، وبدأت بعدها والتي كانت مرممة أعمال معالجة التربة، حيث تم فك قواعد الأعمدة أسفل الأرض، والتي كان بها أعمال ترميم من أيام باريزي في الثلاثينات وهو عالم آثار إيطالي، وكان عمل ترميمات بدائية بالطوب الأحمر والأسمنت الأسود لكنها حافظت على الأجزاء السفلية من التساقط في الأجزاء».

ويتابع: بدأنا في فك القواعد السفيلة وتغيرها وترميمها بالحجر الرملي، وتم جلبه من جبال السلسلة الذي استخدمه المصريون القدماء، ووجدنا القواعد السفيلة «باشت» وتفتت من فعل المياه الجوفية، وتم عمل قواعد جديدة أسفل الأرض لا ترى وتم زرع خرسانة أسفل منها وأسفل منها حلقات خرسانية دائرية ارتفاع الحلقة 50 سم، وتم عمل 10 حلقات بطول خمسة متر أسفل كل عمود، وتم دكها الزلط والرمال وبدأ بناء القواعد الحجرية فوقها وبدأ بعدها إعادة التركيب مرة أخرى.

المشروع استغرق ثلاث سنوات، حيث تم ترميم بعض الكتل السفيلة وإظهار نقوشها، وكان مشروعا في منتهى الجمال، وتكلف في ذلك الوقت نحو 9 ملايين جنيه، وتم حل مشكلة المياه الجوفية وانتهت تماما من خلال ماكينة ضخ في المعبد، تقوم بسحب أي زيادة في المياه الجوفية. وكذلك في معبد الكرنك هناك ماكينة سحب للمياه الجوفية، بحسب «العربي».

ويشرح، مدير معبد الكرنك طريقة فك الأعمدة والتي كانت ملصقة فوق بعضها البعض بمواد تم تحليلها، فوجدناها تتكون من مواد بسيطة جدا مثل «الحيبة وجير»، واكتشفنا طريقة هندسية فريدة استخدما المصريون القدماء معروفة حديثا باسم «ديل اليمامة»، وهى عبارة عن وضع قطع خشبية بداخل الكتل تعمل هندسيا على تهوية الحجر صيفا وشتاء، ما يدل على براعة واتقان المصري القديم في البناء والهندسة.

ويفسر «العربي»، سر بقاء المعبد محافظا على ثباته طوال آلاف السنين الماضية دون أن يتأثر بالمياه الجوفية، بأن المعبد كان مرودما بالطين أسفل الأرض لنحو أكثر من 6 أمتار، لذا فإن الطمي حافظ على الآثار المصرية من المياه الجوفية، لكن بعد رفع تلك الطبقات الطينية ارتفع منسوب المياه الجوفية خاصة وأن المعبد قريب جدا من النيل ومنخفض نسبيا.