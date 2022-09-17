قبل الاجتماع السابع.. القرارات واللجان المشكلة في 6 جلسات للحوار الوطني

ينطلق بعد قليل الاجتماع السابع لمجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة 6 أكتوبر، لعقد لقاء تعارفي مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم وكذلك وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس، إذ انتهى المجلس من تشكيل جميع لجان الحوار خلال جلسته السابقة.

انطلاق الحوار الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي

جاءت انطلاقة الحوار الوطني بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان الماضي، في 26 أبريل 2022 بحضور عدد من القوى السياسية والقيادات الحزبية، بعض الشخصيات العامة، وكانت دعوة رئيس الجمهورية بمنزلة الإشارة التي انطلق منها الحوار، ولاقت الدعوة صدى على الساحة السياسية بين مختلف الأطياف الحزبية والشبابية، إذ أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنَّها ستدير الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتمّ مناقشته.

الجلسة الأولى للحوار الوطني

وفي الثامن من يونيو، أعلنت إدارة الحوار الوطني، أنَّ أولى جلسات الحوار الوطني تبدأ في مطلع يوليو، بإعلان اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجستية والتنظيمية.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

وفي 26 يونيو، أعلنت إدارة الحوار التشكيل الكامل لمجلس الأمناء الذي يضم 19 عضوًا شملت كافة القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار الوطني، وجاء التشكيل كالتالي:

«أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، وطلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية».

كما تضمن التشكيل: فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، وفاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد، رجل الأعمال، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي، ومحمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومحمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

اجتماعات الحوار الوطني

انطلقت أولى اجتماعات الحوار الوطني، في 3 يوليو الماضي، بالاجتماع الأول لإعداد لائحة مدونة السلوك، ثم جاء الاجتماع الثاني في 19 يوليو، الذي تضمن مناقشة 4 نقاط أساسية، باستعراض مقترحات الأمانة الفنية، والمناقشة النهائية للمادة المنظمة للجان النوعية والفرعية بجلسات وفعاليات الحوار الوطني، والإعلان عن تشكيل لجنة المحور الاقتصادي التي تضم الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التضامن الأسبق، والدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والنائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب.

كما تضمنت الجلسة تشكيل لجنة المحور الاجتماعي، التي ضمت الدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني، كمال زايد رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

موضوعات الحوار الوطني

وعقد الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء في 30 يوليو، وتناول مناقشة اقتراحات اللجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مناقشة إنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه، والوقوف على قضايا المحور السياسي، التي شملت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما تضمنت الجلسة تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي، وانتهى المجلس إلى التوافق على 5 قضايا رئيسية في هذا المحور وهي: «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية»، وقد تمّ إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني

وعقدت الجلسة الرابعة لمجلس الأمناء في 3 أغسطس الماضي، وانتهت إلى التوافق على 7 قضايا بالمحور الاقتصادي، شملت: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

الجلسة الخامسة

وفي الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطني، المنعقدة في 5 سبتمبر الماضي، توافق المجلس على مقرري المحاور الثلاثة، وإعلان التشكيل الكامل للجان المحور السياسي، على أن يتمّ استكمال تشكيل اللجان الاقتصادية والاجتماعية في الاجتماع السادس من الحوار الوطني.

الاجتماع السادس للحوار الوطني

وخلال الجلسة السادسة للحوار، انتهى المجلس الأمناء لتقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، بإضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، إلى جانب اللجان الثلاث السابق إقرارها، كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، و اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، والتوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، 14 مرشحًا للمحور المجتمعي.

آخر محطات الحوار الوطني قبل الانطلاق

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الساعة 1 ظهراً، للانتهاء من الاستعدادات الأولية، للاستماع إلى وجهات نظر المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، وكذلك وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.