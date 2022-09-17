مصرع رضيعة سقطت من الطابق الخامس في «بئر السلم» بالمنوفية

لقيت طفلة رضيعة بمحافظة المنوفية مصرعها، متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من مكان مرتفع، حيث تم نقلها إلى مستشفي السادات العام، وحاول الأطباء إنقاذ حياتها حيث كان تعاني من كسور متفرقة ونزيف داخلي، لكنها توفيت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق .

تفاصيل مصرع طفلة رضيعه في مركز السادات

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين أن الطفلة تدعى «ل.ع»، عمرها عام ونصف، وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا أنها خرجت من باب الشقة المفتوح والكائن بالدور الخامس حبوا وسقطت في بئر السلم، وحُرر بالواقعة المحضر رقم 7191، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع طفلة رضيعة مصابة بإصابات بالغة وتوفيت متأثرة بإصابتها نتيجة سقوطها من مكان مرتفع.

مصرع طفلة سقط عليها كاوتش سيارة في قوبسنا

وعلى صعيد آخر، لقيت طفلة مساء أمس، مصرعها في إحدى قري مركز قويسنا إثر سقوط كاوتش سيارة معلق في جراج المنزل عليها، حيث كانت تلعب وسقط عليها فجأة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة وتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.