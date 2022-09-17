إحباط محاولة تهريب كمية «ألماس» بمطار القاهرة.. أخفتها راكبة حول جسدها

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الألماس والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

محاولة تهريب كمية من الألماس والأحجار الكريمة

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط الجوية لشركة العربية، اشتبه حسن محمد أبو زهرة مأمور الجمرك، في راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

سيدة تخبئ أحجارًا كريمة والأماس في لفة على جسدها

وبالعرض على النوبى شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول كليف أماني معوض مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة لكن لم يسفر التفتيش عن شيء، وأثناء التفتيش لاحظ مدحت عبدالصبور مدير الجمرك ارتباك الراكبة فكلف أماني معوض مأمور الجمرك بتفتيشها ذاتيًا، وتبين وجود لفة بدخلها 129 جرامات يشتبه أن تكون من الألماس والأحجار الكريمة مخبأة على جسم الراكبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 44 لسنة 2022 ضد الراكبة وتحريز المضبوطات.