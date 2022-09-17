اعرف الفرق بين قطع الأشجار وتقليمها.. حالة واحدة يجوز فيها الاقتلاع

التشجير إحدى العمليات المهمة التي تعود على البيئة والسكان بالعديد من الفوائد، منها تخفيض درجة الحرارة بسبب زيادة رقعة الظل، فضلًا عن دورها في إنتاج الأكسجين، والحفاظ عليه خطوة مهمة للحفاظ على انضباط حالة المناخ، والحفاظ على الأشجار يتم من خلال عدة طرق، منها التقليم الذي يسهم في إعادة نمو الشجرة مرة أخرى بشكل أفضل.

تقليم الأشجار

وقال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي لـ«الوطن»، إنَّ هناك فروق بين تقليم الأشجار وقطع الأشجار، فالتقليم هو قطع الأشجار حتى تنمو بشكل أفضل مرة أخرى، موضحًا أن هذه العملية لا تتمّ إلا بإجراء دراسة شاملة للآثار البيئية المتوقعة بعد هذه العملية.

وقال «الحديدي»: «تقليم الأشجار لا يتمَّ إلا بإصدار تصريح بهذا الأمر، والتصريح يصدر بعد أن يتمّ إجراء دراسة شاملة لكل الآثار البيئية الواردة في حال تم تقليم هذه الشجرة وذلك وفقا لقانون البيئة»، موضحًا أنَّ الفرق بين القطع والتقليم هو أن التقليم لأسباب إيجابية، أما القطع ففي أغلب الأوقات يكون بلا دراسة واعية ويضر البيئة.

ضوابط قطع الأشجار

ولفت إلى ما ورد في مادة رقم 8 القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، التي نصت على أنَّه: «لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاماً لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية».

كما أشار إلى أنَّه بالرغم من خطورة قطع الأشجار، إلا أنَّ القانون قد حدد له بعض الضوابط «قطع الأشجار العشوائي جرمه القانون، أما القطع الذي يتمّ بعد دراسة من أجل استخراج المواد الخام منه التي تستعمل في صناعات مختلفة، كالمطاط والأخشاب والفحم وغيره، فلا حرج فيه، ويتم بعد إجراء دراسات دقيقة بحيث لا يؤثر سلبًا على البيئة».