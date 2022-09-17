«الكرنك الدولي» ينقذ شخصين أصيبا بكسور في الوجه والجمجمة إثر حادث بالأقصر

أعلن مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر نجاح الفريق الطبي في إجراء التدخل الجراحي لإنقاذ حياة شخصين تعرضا لكسور بعظام الوجه والجمجمة بعد تعرضهما لحادث سير، وتم إعادة بناء عجاج العين بواسطة شبكة تيتانيوم.

تحسن حالة المريضين

وأضاف المستشفى في بيان، أن حالة المريضين تحسنت وخرجا من المستشفى للمتابعة بعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وأشار المستشفى إلى أن الفريق الجراحي المشارك في إجراء التدخل الجراحي مكون من كل من الدكتور حمدان السعدي، استشاري جراحة الوجة والفكين، والدكتور حاتم عادل أبو الحسن، أخصائي ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى، والدكتورة إسراء أبو ضيف، نائب الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور عماد حسن كامل، أخصائي التخدير، ومن فريق التمريض جابر جابر وأحمد عبدالعليم.

العمليات الجراحية بمستشفيات الأقصر

يذكر أن عدد العمليات الجراحية بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر بلغ 98.721 عملية، بينها 54.398 عملية طوارئ صغرى و44.323 عملية فوق البسيطة، كما تم فتح ملفات طب الأسرة والفحص الطبي الشامل لعدد 299.387 ملفات عائلية، بنسبة إنجاز 77.36، بينما بلغ إجمالي الفحص الشامل 914.303 مواطنين.