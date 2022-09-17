بعد طلب الملك.. الأمير هاري بالزي العسكري خلال مراسم الحداد على «جدته»

ذكرت مجلة «بيبول» الأمريكية، أنه في ما يعد تغييراً في الخطط الخاصة بمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ومع استمرار مواكب التشييع، سينضم الأمير هاري، دوق ساسكس، الذي بلغ، أمس الأول، الثامنة والثلاثين من عمره، إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة ممن يحملون الرتب العسكرية في ارتداء الزي العسكري في وقفة الحداد والتكريم الخاصة بالملكة إليزابيث، وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف، عندما ارتدى رسميًا الزي العسكري في مهرجان «ماونتباتن» للموسيقى في قاعة ألبرت الملكية في لندن في مارس 2020.

القرار جاء بناء على طلب الملك تشارلز

وأشارت المجلة، إلى أن هذا التغيير جاء بناء على طلب الملك تشارلز الثالث، بحسب مصدر بالقصر الملكي، وتم اتخاذ القرار دون أن يطلب الأمير هاري هذا التغيير، حيث كان دوق ساسكس مستعدًا لارتداء ما قد يطلب منه، كما ينصب تركيزه على تكريم جدته، دون الاهتمام بنوع الملابس، والآن، سيرتدي هاري الزي العسكري التقليدي خلال وقفة الحداد اليوم في قاعة وستمنستر في لندن، حيث يتقدم هو وشقيقه الأمير ويليام المشيعين من أبناء عمومتهما، ويقفون لفترة وجيزة على طرفي النعش الملكي.

الأمير أندرو يرتدي الزي العسكري

وأضافت: «بينما لم يعد الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة، والأمير هاري من كبار أفراد العائلة المالكة، تم التأكيد في وقت سابق أنه سيُسمح للأمير أندرو، اللابن الثاني للملكة بارتداء الزي العسكري في وقفة الحداد كعلامة على الاحترام للملكة الراحلة، التي توفيت عن 96 عامًا في 8 سبتمبر الحالي».

الأمير هاري خدم 10 سنوات في الجيش

وكانت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، أذاعت أنه لن يتم السماح للأمير هاري، الذي خدم في الجيش البريطاني لمدة 10 سنوات، أن يرتدي الزي العسكري خلال مراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن تخلى هو وزوجته عن مسؤولياتهما الملكية العام الماضي، ورد الأمير هاري على لسان المتحدث باسمه أنه سوف يرتدي بدلة عادية طوال مراسم تشييع وتكريم جدته، وطالب باحترام أن يكون التركيز على جنازة الملكة، وكذلك حياتها وإرثها.