تحسباً لحوادث محتملة.. اتجاه للتأمين على الطائرات بدون طيار

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أن هناك اتجاه للتأمين على الطائرات بدون طيار، التي تزايدت أعدادها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصةً وأنها أصبحت أرخص ثمناً وأصغر حجماً وأكثر قوة وأسهل في التشغيل، مما أدى إلى تزايد أعدادها بمعدل غير مسبوق.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، في تقرير له، قبل قليل، أنه من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد للحوادث المحتملة للطائرات بدون طيار، إلى نمو سوق التأمين على هذا النوع من الطائرات، خلال السنوات المقبلة.

بحث إصدار وثائق تأمين للطائرات بدون طيار

وأشار التقرير إلى أنه في إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين للعمل على تطوير قطاع التأمين، من خلال منتجات التأمين المتنوعة لتلبية احتياجات السوق وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، ولمواكبة الطلب المتوقع في السنوات المقبلة على هذا النوع من الطائرات، خاصةً مع التطور التكنولوجي المتسارع، لذا يرى الاتحاد ضرورة بحث إمكانية إصدار وثائق تأمين مناسبة لهذا النوع من الطائرات.

جاء اهتمام الاتحاد بهذا الموضوع كرد فعل لأهمية تقنية الطائرات بدون طيار للتأمينات الزراعية على وجه الخصوص، وهـذا يتلاقى مـع استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين في تطوير منتجات ونماذج أعال التأمين الزراعي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، من خلال اللجنة العامة للتأمين الزراعي، مع التأكيد على أن استخدام الطائرات بدون طيار هو أمر يستلزم استيفاء بعض المتطلبات القانونية والأمنية.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن تسعير التأمين على الطائرات بدون طيار يعتمد على عدة عوامل، منها نوع الطائرة، ونوع العمل، وسجل الحوادث، والخبرة والموقع.

التغطيات الخاصة بالتأمين على الطائرات بدون طيار

ولفت التقرير إلى أن التغطيات التأمينية الموصى بها للشركات المصنعة للطائرات بدون طيار ومستخدميها، تتضمن:

1. تأمين المسئولية التجارية

2. التأمين على جسم الطائرات بدون طيار

3. التأمين على المحتويات

4. المسئوؤلية عن منتجات الطيران

5. تأمين الهجمات الألكترونية

6. تأمين الملكية الفكرية