بمشاركة 600 متطوع.. «بانلاستيك» أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية

يقول أحمد ياسين، مؤسس شريك مبادرة «بانلاستيك»، إن المبادرة تهدف لرفع الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتم تسميتها بـ«غينيس» لأنها تعد أكبر حملة لتنظيف الشواطئ في العالم، وتقوم على تنظيف 8 شواطئ من المندرة إلى سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، لخلق الوعي البيئي لدى الشباب والتوجيه نحو استخدام البلاستيك وأخطاره.

أهداف حملة «بانلاستيك»

وأضاف مؤسس شريك مبادرة بانلاستيك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا البيئية الموجودة في محافظة الإسكندرية، والحملة تستهدف وجود أكثر من 600 متطوع مقسمين على 8 شواطئ، وتكون أولوية التطوع لطلاب المدارس وفرق الكشافة والمبادرات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح «ياسين» أن الحملة تهدف إلى الاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف للمناخ 27 في شرم الشيخ، ويتضمن 27 فاعلية بيئية متنوعة للتوعية بمشاكل مثل التغير المناخي والتلوث البلاستيكي، والهدف منها عرض المشاكل بأساليب مختلفة وأكثر تفاعلية.

التوعية هي أساس الحملة

وأكد أن الهدف الأكبر للحملة هو جمع أكثر من 2 طن من البلاستيك على مساحة 5 كيلومتر من على الشواطئ، وخاصة الشواطئ التي بها تزاحم في فترة الصيف، ومنعهم من الزحف إلى البحار وحماية البيئة وصحة المواطنين.

وتابع أن المبادرة بدأت في عام 2018 بالإسكندرية، وتعد حملة جمع البلاستيك أحد الأنشطة الأساسية للمبادرة من أجل تسليط الضوء على قضايا البيئية في ثاني أكبر مدينة في مصر وسادس أكبر مدينة في أفريقيا وهي الإسكندرية.

لا ترغب الحملة في المركزية ولكن في ظهور مبادرات كثيرة تستهدف الحفاظ على البيئة والحد من تلوثها، قامت على أساس التوعية بالبيئة والبلاستيك ومشاكله، ففي البداية كان البلاستيك صديقًا للبيئة وأصبح خطراً كبيراً وشرساً على البيئة، وأصبح العالم قائمًا على استبدال البلاستيك وإيجاد بديل آخر له.

ونوّه «ياسين» إلى أن هذه المرحلة الثانية للحملة، وتهدف إلي تحقيق نجاح أكبر بعد نجاح المرحلة الأولى، فمن المتوقع جمع أكبر قدر من البلاستيك وتسجيل أرقام أكبر.