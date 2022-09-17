جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بقيمة 2.6 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي بالتنسيق مع سرية المهربات بحرس الحدود، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ترقب وصول السيارة لمنفذ السلوم البري

وبناء على معلومات واردة من سرية المهربات بحرس الحدود بالسلوم مفادها اعتزام المدعو «ر. ع»، سائق مصري الجنسية قادم من ليبيا، تهريب كمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، جرى ترقب وصول السيارة لمنفذ السلوم البري وعرضها علي جهاز الكشف بالأشعة الخاص بسرية المهربات فتلاحظ وجود مخزن سري أسفل صندوق السيارة وأعلى الشاسية.

وجرى تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة من سرية الكشف عن المهربات والإدارة العامة لجمرك السلوم، وتبين وجود كمية من البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخزن السري بالسيارة.

وبالعرض على محمد عبدالعظيم مدير إدارة الوارد، شكل لجنة لكشف وجرد المضبوطات تتكون من أحمد حسن وعبدالسلام سعد مأموري الحركة، ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي، ومحمد بدر الصباح، بمكافحة التهريب، بحضور سعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة، وتبين وجود 419 هاتفا محمولا ماركات مختلفة داخل مخبأ سري بالسيارة يصعب الوصل إليه.

5 ملايين جنيه تعويضات جمركية مستحقة

وبلغت قيمة المضبوطات، 2 مليون، و699 ألفا و500 جنيه لاغير.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و399 ألف جنيه.

وقرر محمد إبراهيم الوكيل، مدير جمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 123 لسنة 2022، وجرى التحفظ على المضبوطات بمخازن جمرك السلوم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.