أفضل موبايل فئة 3000 جنيه.. بطارية بسعة كبيرة وكاميرا مزدوجة

تتعرض أسعار الهواتف المحمولة للارتفاع بين الحين والآخر، ويحتاج المواطنون إلى دفع أموال أكبر لشراء هاتف محمول بمزايا مرتفعة، خاصة مع إطلاق شركات الهواتف الذكية الإصدرات الجديدة هذا العام وارتفاع سقف المنافسة بينهم، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أفضل موبايل فئة 3000 جنيه.

كل هاتف محمول وله العديد من المميزات والعيوب

كل هاتف ذكي وله العديد من المميزات والعيوب، لذلك يجب أن يختار كل مستخدم الهاتف المحمول المناسب له، حيث هناك الهواتف المناسبة لهواة التصوير والتي من أهم مميزاتها الكاميرا الجيدة، وهناك هواتف مخصصة لمحبي الألعاب ومن أبرز مميزاتها المعالج القوي والمساحة الداخلية وذاكرة العشوائية، ونجد أيضاً هواتف مخصصة لهواة مشاهدة الفيديوهات والتي تتميز بشاشة عالية الدقة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أفضل موبايل فئة 3000 جنيه في مصر حسب مواقع التسوق الإلكتروني:

هاتف Realme C11

يتميز بشاشة كبيرة بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 إنش مع جودة الـ HD+ بدقة 720×1600، ويدعم إضافة كارت خارجي بمكان منفصل عن شرائح الهاتف، ويتميز بدعم تصوير الفيديو بجودة FHD بدقة 1080 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

معالج الهاتف من شركة ميديا تك نوع Helio G35 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320.

ويأتي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، وكاميرا خلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، في حين الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل تختص بالعزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش خارجي من النوع ليد.

نظام تشغيل الهاتف الأحدث أندرويد 10 مع واجهة ريلمي الجديدة الـ Realme UI 1.0، ويأتي ببطارية مميزة 5000 مللي أمبير، ويبلغ سعر الهاتف 3200 جنيهاً ويرتفع قليلاً حسب مساحة التخزين الخاصة به.

هاتف Samsung Galaxy A03

يأتي الهاتف بكاميرا مميزة بدقة 48 ميجا بكسل مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، وشاشة تأتي بشكل النوتش من نوع PLS TFT وتأتي بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ 720×1600 بكسل.

معالج الهاتف نوع UNISOC T606 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MP1، ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة ويدعم أيضاً التصوير بجودة HD ب720 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

نظام تشغيل الهاتف أندرويد 11، ويدعم الهاتف خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه، ومنفذ الـ USB يأتي من نوع Micro USB مع دعمه لخاصية الـ OTG مع قوة شحن 10 واط، ويتوفر باللون الأزرق والأحمر، ويبلغ سعره 3600 ج ويرتفع حسب المساحة الخاصة به.