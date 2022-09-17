متحدث «الصحة» يكشف التفاصيل الكاملة لطرح مستشفى «هليوبوليس» للاستثمار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل طرح أحد المستشفيات الحكومية للاستثمار، إذ ذكر أن الدولة تعمل على تعظيم الاستثمارات في مجال الصحة، كما أن الدولة أنشئت «المؤسسة العلاجية» بقرار جمهوري في عام 1964 لتقديم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تقديم خدمات طبية بمقابل للطبقة المتوسطة، وأحد المستشفيات التابعة لهذه الهيئة هي مستشفى هليوبوليس.

فتح مجال جديد في تخصص جديد

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن وزارة الصحة والسكان تفتح للقطاع الخاص الاستثمار في هذه المستشفى، لتقديم خدمات علاجية جديدة مثل أخذ مكان في المستشفى وتطويره للاستخدام في السياحة العلاجية على سبيل المثال، أو قيام القطاع الخاص بتقديم خدمة علاجية غير موجودة في هذه المستشفى، أو فتح مجال جديد في تخصص جديد، وهذا من شأنه أن يحسن من الخدمة في المستشفى.

الوزارة طرحت مستشفى واحدة للاستثمار

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مثل هذه المستشفيات تستهدف قطاع خاص من المواطنين الذي يسعى الحصول على الخدمة المجانية، وفي نفس الوقت لا يستطيع دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت مستشفى واحدة للاستثمار وهي مستشفى هليوبوليس، وفي حال نجاح التجربة سيتم التوسع في هذا الامر في المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وهذا أمر جيد ومحمود لتقديم خدمات جديدة للمواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.