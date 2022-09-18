إصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم ميكروباص و«توك توك» بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تصادم ميكروباص و«توك توك»، أمام كوبري المعدية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم ميكروباص و«توك توك» في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وحرر المحضر اللازم ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمود إبراهيم سعيد، 26 عاما، فاطمة علي عبدالعزيز، 22 عاما، وطفلتهما خلود، 6 أعوام، من محافظة الإسكندرية، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.