خبير: السيسي تعامل بإخلاص للنهوض بالسياحة.. ونمتلك مقومات متفردة

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل بمنتهى الإخلاص في أزمة السياحة، ودعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان والطائفة الكاثوليكية التي يتبعها ملياري مسيحي في العالم، لحضور قداس باستاد الدفاع الجوي، كما دعا المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، على عشاء تحت سفح الأهرامات، وبعدها انتعشت حركة السياحة في مصر.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، خلال حديثه ببرنامج «مصر كل يوم»، المُذاع على شاشة «مصر الزراعية»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي جيدا أهمية السياحة، وحاجة قاطرة التنمية إليها، لذلك وجّه بتشكيل لجنة خاصة بالسياحة بين لجان الحوار الوطني، لرفع التوصيات وحل المشكلات المتعلقة بملف السياحة.

صادق: السياحة أكثر القطاعات تأثرا بالأزمات العالمية

وأوضح صادق، أنّ السياحة أكثر القطاعات تأثرا بالأزمات العالمية والثورات المتتالية «في عام 2014 كان هناك تكتلا عالميا على مصر للإضرار بها اقتصاديا، ومنع وصول السائحين إلينا»، متابعا: «لا توجد أي منطقة في العالم تحظى بمياه دافئة وساخنة في فصل الشتاء، مثل مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، ما يجعل مصر دولة متفرّدة بمقوماتها السياحية، مصر أم الدنيا، وجميع الحضارات تشرّبت منها، فهي نور العلم للعالم كله».

أنواع السياحة في مصر

وعدّد صادق، أنواع السياحة المختلفة في مصر، وهي «الآثار» التي تستقطب نسبة 8% من السائحين على مستوى العالم، و«الشواطئ والبحار والترفيهية» التي تستهدف 80%، فضلا عن سياحة «المؤتمرات، وهجرة الطيور، والسفاري في الجبال والصحراء، والغطس، والاستشفاء».