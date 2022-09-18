ضبط 3812 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

شنّت الإدارة العامة للمرور، حملاتٍ مرورية مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية تمكنت خلالها من ضبط 3812 مخالفة مرورية متنوعة ما بين عدم تركيب ملصق إلكتروني، ومخالفة عدم ارتداء الخوذة، خلال 24 ساعة، بالطرق والمحاور الرئيسية.

2594 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني

وضبطت الحملات 2594 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني، و1218 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، خلال 24 ساعة، كما تم رفع 61 سيارة ودراجة نارية.

قانون المرور الجديد

وحدد قانون المرور الجديد الغرامات المرورية على المخالفات المرورية والتي تبدأ بـ100 جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه، إذ تأتي تلك الغرامات لوقف نزيف الأسفلت، وتقليل كوارث الحوادث المرورية المروعة.

كما حدد قانون المرور الجديد 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج ملون، و2000 جنيه مخالفة ترك السيارة في الصف الثاني بالأماكن التي مسموح الانتظار بها، وغرامة ما بين 1500 جنيه و3 آلاف جنيه، لاستعمال أجهزة تؤثر على الرادار في الطرق، وغرامة من ألف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه مخالفة «استخراج رخصة قيادة بديلة للملغاة».

غرامات مخالفات المرور

كما حدد قانون المرور غرامة من 2000 ألف جنيه مخالفة الإضرار البيئي، وغرامة من 300 وحتى 1500 جنيه؛ لتجاوز قائد المركبة للسرعة المقررة على جميع الطرق، و5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه، ومن 300 إلى 1500 جنيه مخالفة عدم استخدام اللوحات المعدنية التي يتمّ صرفها من جانب المرور، وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة السير دون فرامل.

وغرامة 300 جنيه مخالفة عدم وجود طفاية حريق في السيارة، ومن 100 جنيه وحتى 500 جنيه مخالفة عدم اتباع تعليمات رجال المرور، ومن 200 إلى 2 آلاف جنيه مخالفة ترك المركبة بشكل يتسبب في توقف حركة المرور، و100 جنيه مخالفة عدم الاهتمام بالمصابين على جميع الطرق.