إحالة جميع العاملين بمدرسة ابتدائية في مطروح للتحقيق بسبب الإهمال

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، إحالة جميع العاملين بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية للشؤون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، كما قرر استبعاد مدير المدرسة لعدم الجاهزية لانطلاق الدراسة.

وأجرى «شحاتة» جولة ميدانية مفاجئة، اليوم، تفقد خلالها مدارس الأشراف للتعليم الأساسي شرق مدينة مرسى مطروح، وجعفر بن أبي طالب الابتدائية، ووادي الرمل الابتدائية غرب المدينة، لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر المقبل.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح في بيان، خلال الجولة إلى ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية، والتزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسؤولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

صيانة المدارس في مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح استعداد المدارس منذ تحديد موعد العام الدراسي الجديد، حيث يتم المرور الميداني عليها للوقوف على استعدادها الجيد لاستقبال الطلاب، فضلا عن تفقد الحجرات الدراسية، ولقاء أعضاء هيئة التعليم.

وانتقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمتابعة الصيانة وزيارة مدرسة وادي الرمل الابتدائية، حيث وجه مدير المدرسة بسرعة الانتهاء من كل الصيانات البسيطة بالمدرسة، والعمل على تجهيز الحجرات الدراسية والانتهاء من وضع الوسائل التعليمية الجديدة داخلها.

لجنة لمتابعة استعدادات العام الدراسي

ووجه مدير المديرية مجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية، بتشكيل وإرسال لجنة متابعة على وجه السرعة، لمتابعة استعدادات انطلاق العام الدراسي بمدرسة جعفر بن أبي طالب، والوقوف على أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار جولاته الميدانية المفاجأة بكل الإدارات التعليمية، لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة.