أرقام خدمة عملاء بنك الإسكندرية.. «لو عندك استفسار أو شكوى»

خصص بنك الإسكندرية مجموعة من الأرقام لتقديم خدمات مختلفة لعملاء البنك أو الاستفسار عن مشكلات العملاء سواء المتعلقة بحساباتهم الخاصة، أو بطاقات المرتبات، أو مشكلات أثناء عمليات السحب والإيداع من ماكينة ال ATM، أو الرغبة في معرفة مواعيد الفروع والأماكن الخاصة بها.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية أرقام خدمة عملاء بنك الإسكندرية والخدمات التي يقدمها، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أرقام خدمة عملاء بنك إسكندرية

خصص بنك إسكندرية الخط الساخن 19033 على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة، موضحاً عبر موقعه الرسمي أن الرقم يقدم للعملاء بعض الخدمات وتشمل:

- معلومات تتعلق بالعناوين وأرقام الهواتف لفروع بنك الإسكندرية بالإضافة إلى أماكن ماكينات الصراف الآلي.

- معلومات تتعلق بالمنتجات المصرفية التي يوفرها البنك سواء كانت شروط الحصول عليها أو المستندات المطلوبة أو الأسعار بما في ذلك التمويل الاستهلاكية وقروض السيارات.

- معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان التي يصدرها البنك سواء شروط الحصول عليها أو المستندات المطلوبة أو الأسعار أو الشروط.

- تلقي الشكاوى والاقتراحات، ويمكن التواصل من خلال رقم التليفون من خارج مصر 19033 (202+)

خدمات عديدة يوفرها تطبيق الموبايل والإنترنت البنكي لعملاء البنك

وأعلن بنك الإسكندرية عن توفير تطبيق «تطبيق الموبايل والإنترنت البنكي» عبر موقعه الرسمي، موضحاً أنه يقدم لعملاء البنك خدمة الاطلاع ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحسابات سواء باستخدام تطبيق الموبايل البنكي لمستخدمي الهواتف الذكية أو الإنترنت البنكي داخل أو خارج البلاد باللغة العربية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى ربط شهادات الادخار والودائع دون الحاجة لزيارة الفرع.

وأوضح بنك الإسكندرية أنه يمكن للعملاء من خلال التطبيق متابعة تفاصيل الحسابات وبيانات الشهادات والودائع والاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالبطاقات سواء من ناحية الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع بيانات التمويل وجميع بيانات حساب السحب المكشوف وعرض جميع المعاملات، والعديد من المميزات الأخرى التي يقدمها التطبيق لعملاء بنك الإسكندرية.

كيفية الاشتراك في تطبيق بنك الإسكندرية

وأكد بنك الإسكندرية عبر موقعه الرسمي، أنه يمكن للعملاء الاشتراك في التطبيق من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق التوجه إليه والضغط على الاشتراك وثم الضغط على الإنترنت البنكي واختيار زر سجل الآن، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بالبنك 19033، أو من خلال زيارة أقرب فرع.