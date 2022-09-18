الأوراق المطلوبة للتقديم في «التعليم المزدوج» بأسوان

أعلن مسؤولو التعليم المزدوج في مديرية التربية والتعليم بأسوان أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التعليم المزدوج بإدارات أسوان التعليمية «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

أسماء المقبولين في التعليم المزدوج بأسوان

وبحسب الصفحة الرسمية للتعليم المزدوج بأسوان على «فيس بوك»، فإن أولياء الأمور يستطيعون معرفة أسماء المقبولين بالإدارات التعليمية في مدارس التعليم المزدوج للطلاب والطالبات المقبولين في الصف الأول «المزدوج» من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الماضي، من خلال الكشوفات التي رفعها على الصفحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التعليم المزدوج 2022

وقال مختار فتحي السيد، مدير المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «كمال نوبي»، في تصريحات لـ«الوطن»، «نهنئ الطلاب والطالبات الجدد في التعليم المزدوج والذي يؤهلهم جميعا للمشاركة في سوق العمل منذ بداية التعليم وليس في نهايته».

وأوضح «فتحي» أن الأوراق المطلوبة للتقديم في التعليم المزدوج بكل المدارس كالتالي:

- ملف تقديم ثانوي

- أصل شهادة الميلاد بالإضافة لـ5 صور ضوئية منها

- 6 صور حديثة للطالب مكتوب عليها اسم الطالب في الخلفية

- طوابع بريد بقيمة 50 جنيها فئة 5 جنيهات، بالإضافة لـ10 مظاريف

- دمغة دعم مشروعات، بالإضافة لـ 2 دمغة مهن تعليمية، و2 دمغة عادية

- استمارة الحكومة الإلكترونية مختومة

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر، أو 2 صورة شهادة الوفاة «في حالة الوفاة»

- حافظة بلاستيك ودوسيه بلاستيك بكبسولة

- إيصال سداد المصروفات

- شهادة صحية مختومة من التأمين الصحي.