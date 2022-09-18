شواطئ مجانية بالإسكندرية في آخر أيام «الصيفية».. «رحلة مش هتكلفك حاجة»

قبل بدء العام الدراسي الجديد وانتهاء موسم الصيف 2022، تتجه الأنظار نحو شواطئ الإسكندرية، حيث يرغب البعض في قضاء عطلة في آخر أيام «الصيفية».

وترصد «الوطن» في السطور التالية، شواطئ الإسكندرية ذات الأسعار المخفضة وكذلك المجانية، وفقا لما ذكرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عبر موقعها الرسمي، ما يعد فرصة لجميع المصطافين الراغبين في قضاء يوم ممتع بأقل التكاليف الممكنة.

شواطئ مجانية في الإسكندرية

وتشمل قائمة شواطئ الإسكندرية المجانية ما يلي:

شاطئ المندرة

يقع شاطئ المندرة المجاني في طريق الجيش بمنطقة المندرة حي منتزه ثان، ولا يتم تحصيل أي رسوم فيه، ويحصل المواطن على معدات الشاطئ «كراسي وشمسية» ودورات مياه أيضا.

ويضم الشاطئ 3 بوابات ومساحة رملية واسعة ومظلة ضخمة طولها 25 مترا وعرضها 15 مترا، كما يتوفر بالشاطئ شماسي وكراسي وطاولات وكل ما يحتاجه المصطافين، بالإضافة لوجود نقطة طبية، كما يمكن استخدامه مع قبل ذوي الاحتياجات الخاصة.

شاطئ الأنفوشي

يقع شاطئ سيد درويش الأنفوشي بمنطقة الأنفوشي بحري في حي الجمرك، وتبلغ مساحة شاطئ الإنفوشي بالإسكندرية نحو 4000 متر مربع، ويبلغ عمق الشاطئ 100 متر.

ويعد شاطئ الأنفوشي مجاني، وعند طلب كرسي إضافي أو طاولة يتم دفع جنهين، ولطلب شمسية إضافية يتم دفع 3 جنيهات، أما إذا أراد الفرد دخول الشاطئ بالأدوات الشخصية «كرسي وشمسية» يتم دفع جنيهين، كما يتم استخدام دورات المياه ووحدة خلع الملابس مجانا.

شواطئ منخفضة الأسعار بالإسكندرية

كما يوجد شواطئ منخفضة الأسعار في الإسكندرية، لا تتعدى قيمة دخولها 5 جنيهات، مثل شاطئ جليم العام، وشاطئ السرايا وأبو تلات والهانوڤيل وشاطئ الإسكندرية الخدمة الغربي، وشاطئ بليس، وأبو يوسف وشاطئ الدخيلة.