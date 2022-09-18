كشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق التاسع في الوراق

توصلت تحريات ضباط المباحث بقسم شرطة الوراق، في حادث سقوط فتاة تعمل خادمة، من نافذة الطابق التاسع لعقار بالوراق، ما نتج عنه وفاتها في الحال، إلى أن صاحبة الشقة وزوجها تشاجرا معها، ما أدى إلى سقوطها من النافذة، وضبط رجال المباحث المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة فتاة

ورد بلاغ للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة فتاة أمام عقار، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة، تبين من التحريات أنها تعمل خادمة بشقة في العقار، وسقطت من النافذة، ما أسفر عن مصرعها، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف بتكثيف التحريات لكشف غموض الحادث.

الضحية تعمل خادمة

وكشفت التحريات، عن أن صاحبة الشقة وزوجها تشاجرا مع الخادمة، ما أدى إلى سقوطها من الطابق التاسع ومصرعها، وضبط رجال المباحث المتهمين، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.