إزالة 110 حالات تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة.

إزالة التعديات ضمن الموجة 20

وقال محافظ كفر الشيخ إن الحملة تمكنت من إزالة 14 حالة تعد على مساحة فدان و14 قيراطًا و9 أسهم بمركز بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، مشيرًا إلى أن جملة ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 20، 110 حالات تعد على مساحة 5 أفدنة و7 قراريط و14 سهمًا و5059 مترًا.

عدم التهاون مع مخالفات البناء

وشدّد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة، وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.