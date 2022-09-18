منسق مبادرة المشروعات الخضراء: نقدم حلولا مصرية للعالم بقضايا المناخ

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إنه وفي تمام الساعة 11 مساءً سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتقديم مبادرات للمشروعات المقدمة للحفاظ على البيئة، حيث إنه ومن المتوقع أن يصل عدد المشروعات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمشروعات الخضراء والذكية لـ6 آلاف مشروع من قبل المواطنين، «نقدم حلولا مصرية للعالم في قضية التغيرات المناخية».

بدر: المبادرة حققت توعية غير مسبوقة في التوعية البيئية

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبحلول مساء اليوم، ستنجح المبادرة بتجميع وحصر كل المبادرات والمشروعات المقترحة من قبل المواطنين والتي قدموها عبر الموقع الإلكتروني، ما سيحقق توعية غير مسبوقة في التوعية البيئية.

بدر: المشروعات الخضراء ذات منهج متكامل به عنصر الاستدامة

واستطرد: «العنصر البيئي هو عنصر جوهري، وعلى مستوى الجمهورية فقد التزمت كل المحافظات بالتوعية وعقد الندوات والتدريبات في قطاعات كبيرة عبر منهج ومنحى جديد للحفاظ على البيئة، وهو منهج متكامل به عنصر الاستدامة والربحية، كما وسيتم إطلاق المبادرة كل عام، ولمن لم يفز هذا العام فمن المتوقع أن يفوز العام المقبل».

وأوضح أنه تم إعداد كوادر مدربة في مختلف المحافظات لتحقيق مثل تلك المبادرات المهمة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تعتمد على اللجان المنشئة في كل المحافظات والتي ستقوم على فرز تلك المشروعات عبر كوادر مدربة للتعامل مع كل المبادرات المقدمة من المواطنين، «نشر الوعي البيئي الهدف الرئيسي لمبادرة المشروعات الخضراء».

وتابع: «ننشئ قاعدة بيانات لكل المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية، وسيتم اختيار 6 مشروعات فقط من كل محافظة على مستوى الجمهورية، ونطلب من الناس تقديم مشروعات، كل الدول جاية لمصر في شرم الشيخ لتقدم الحلول».