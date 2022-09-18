«المواطنة» تحمي حقوق البهائيين: لا تمييز على أساس المعتقد

تُعلى الدولة المصرية من مبدأ المواطنة، الذى يكفل جميع الحقوق والواجبات لكافة المصريين على حد سواء، بمن فيهم البهائيون، باعتبارهم مواطنين مصريين، وعرفت الدساتير المصرية مبادئ المساواة فى الحقوق والواجبات، وعظّم دستور 2014 من هذه المبادئ بالنص صراحةً على مفهوم المواطنة فى المادة الأولى منه، والتى نصت على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحّدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون».

المادة (19) من الدستور ترسخ للمواطنة والتسامح

وفى المادة (19) من الدستور، نص على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز».

وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا فى أحد أحكامها المهمة: حيث إن دستور سنة 2014 القائم قد أولى صفة «المواطنة» أهمية بالغة، إذ قرنها، بنص أولى مواده، بسيادة القانون، وجعل منهما أساساً للنظام الجمهورى الديمقراطى الذى تقوم عليه الدولة، ونص كذلك فى المادة (4) منه على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

كما كفل فى المادة (87) منه مشاركة المواطن فى الحياة العامة كواجب وطنى، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى يتطلبه ولا يشكل فى حد ذاته مخالفة دستورية.

مصر تعترف بالأديان السماوية جميعها

ويتمتع البهائيون، وغيرهم من أصحاب المعتقدات غير الديانات السماوية، بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً للدستور.

وقال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن مصر تعترف بالأديان السماوية جميعها وتكفل لها كافة الحقوق، كما تكفل جميع الحقوق للمعتقدات الأخرى، وأضاف، لـ«الوطن»، أن الدستور المصرى فى مبدأ المواطنة لم يخص ديناً عن آخر ولم يفرّق فى تطبيق مبدأ المواطنة بين المصريين.

ويطبق مبدأ المواطنة على جميع المصريين بمختلف الطوائف والأديان، ومن ذلك أصحاب المعتقدات الأخرى مثل البهائية، كما أن مصر لا تفرق بين أبنائها، فالجميع له حقوق وعليه واجبات تؤكد عليها جميع الدساتير المصرية، ومصر لا تفرق فى تطبيق هذه الحقوق والواجبات بين المصريين بمختلف الأديان والطوائف، وتطبيق مبدأ المواطنة على جميع المصريين يجعل مصر تعيش فى سلام، فهى أرض السلام الذى أوصى به الله تعالى فى القرآن الكريم، وجميع الأديان.

وأضاف رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان أن البهائيين يتمتعون بمبدأ المواطنة، حيث يحصلون على حقوقهم ويؤدون واجباتهم التى نص عليها الدستور، كما لا يوجد تضييق عليهم ولا على غيرهم من الطوائف والمعتقدات المختلفة.