وفاء عامر تستعيد ذكرياتها مع المدرسة: «اللي عايز يتعلم مش مهم الكتاب جديد ولا قديم»

استعادت الفنانة وفاء عامر، ذكرياتها مع المدرسة في مراحلها التعليمية المُختلفة، وذلك قبيل انطلاق الموسم الدراسي الجديد بأيامٍ قليلة، قائلة: «أنا بنجح وبتعلم بفضل الله إلى اليوم من كلام ونصائح أبويا ألف رحمة ونور عليه».

وفاء عامر: أبويا علمني أن الزي المدرسي لازم يبقى نظيف

واستعرضت وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز النصائح التي وجهها لها والدها في الصغر، قائلة: «أعترف أنا الفنانة وفاء عامر أني في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أبويا علمني أن الزي المدرسي أهم من أنه جديد لازم يبقي نضيف ومكوي ومنظم الله يرحمه».

وأضافت وفاء عامر: «أبويا علمني كمان، أن الطالبة الشاطرة تلفت النظر إن كانت ناجحة، وأن السندوتش المقفول محدش شايفه حتى لو حاف، وإن اللي عايز يتعلم مش مهم الكتاب جديد أو قديم، والعبرة بالخواتيم، والمعدة مبتشكرش لو الواحد جعان، فكله طعام».

وفاء عامر: أيتن أصبحت من المتفوقين بفضل نصائح والدي

وتابعت: «كانت نتيجة هذه النصائح، إن أختي داليا كانت الأولى على المنطقة التعليمية، وأيتن من المتفوقين، أما أنا بنجح وبتعلم بفضل الله إلى اليوم من كلام ونصائح أبويا ألف رحمة ونور عليه».