ضبط «حشيش وأقراص مخدرة» بحوزة عاطل خلال حملة أمنية في التبين

نجحت وحدة مباحث التبين جنوب القاهرة، من ضبط عاطل بحوزته 7 قطع من جوهر الحشيش وذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم.

ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص يدعى «أحمد.ص»، عاطل، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش وعدد اثنين شريط أبتريل بإجمالي 33 قرصا تشبه الأقراص المخدرة و2 هاتف محمول، وبمواجهته أمام العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه.

وتحرر المحضر اللازم 1731 جنح قسم التبين لسنة 2022، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، كما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة من ضباط المباحث القسم.

العقوبة القانونية

«من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد» هكذا قال المحامي عبد الرحمن سلام، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.