«خلى الوثيقة من أولويات سفرك».. اعرف خطوات استخراجها خطوة بخطوة

«خلى الوثيقة من أولويات سفرك».. شعار اتخذته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتلقي الضوء من خلاله على أهمية إصدار وثيقة التأمين، عند إتخاذ قرار السفر، حيث تساعد هذه الوثيقة فى عمليات نقل وشحن الجثمان، فى حالات الوفاة الطبيعية والوفاة إثر حادث، للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج.

وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، منشور توضح من خلاله خطوات بسيطة، للحصول على وثيقة التأمين للمصريين الراغبين فى السفر للخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استخراج وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خطوات استخراج وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

1- تبدأ خطوات استخراج وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، بالقيام بتسجيل رقم الهاتف التالي: 022-01501115242.

2- إرسال صورة جواز السفر على الواتساب.

3- ثم يرسل إليك رابط إلكتروني، تقوم من خلاله بسدا الـ ١٠٠ جنيه مقابل سنة تأمين.

4- سوف يتم الرد عليك بإرسال وثيقة التأمين الخاصة بك.

وجدير بالذكر أنه يشترط أن يكون الحد الأقصى للمؤمَّن عليه 65 عامًا، كي يستفيد من إصدار وثيقة التأمين، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمَّن عليه أو من ينوب عنه.

حيث يتم إبلاغ المجمعة سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ومن ثم يقدم للمجمعة كل التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث.

وفى حالة إذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.