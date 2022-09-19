أبوالغيط وفقي يتفقان على تعزيز التعاون العربي الأفريقي: لا يرقى لطموحات الطرفين

اتفق السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، على تعزيز التعاون بين المجموعتين العربية والأفريقية في الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التعاون العربي الأفريقي

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنّ أبو الغيط التقى فقي على هامش مشاركته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث ناقش الطرفان سُبل تعزيز التعاون العربي-الأفريقي، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الليبية.

أبوالغيط: التعاون العربي الأفريي لا يرقى لطموحات الطرفين

وبحسب «رشدي»، استعرض أبو الغيط خلال اللقاء حالة التعاون بين الجانبين الأفريقي والعربي، مشددا على أنّها لا ترقى لطموح الطرفين اللذين يحتفظان بعلاقات تاريخية، وبمساحة من المشتركات يتعين العمل على توسيعها، لافتا إلى تطلع الجانب العربي إلى انعقاد القمة العربية - الأفريقية، لما تُمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها.

واستمع أبوالغيط إلى تقييم فقي، بشأن تطورات الأزمة الليبية في المرحلة الحالية، حيث أكد الأمين العام من جانبه، أنّ وحدة الدولة الليبية والقضاء على فوضى الميلشيات وإنهاء وجود القوات والميلشيات الأجنبية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، تُمثل كلها خطوات ضرورية نحو استقرار الوضع في هذا البلد، وإنهاء الأزمة التي يُعاني منها منذ سنوات.