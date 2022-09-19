تأجيل طعون المتهمين بواقعة استشهاد شرطي وإصابة ضابط

أجلت محكمة النقض، جلسة الطعون المقدمة من المتهمين، في واقعة استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة، في مواجهة مسلحة بين المتهمين والقوات الشرطية بمصر الجديدة لـ16 أكتوبر.

الحكم بالإعدام شنقا في حق المتهمين

وأصدرت محكمة الجنايات، في وقت سابق، حكمًا بالإعدام شنقًا في حق المتهمين، وبعد تقدم المتهمين بالطعون أوقفت محكمة النقض تنفيذ الحكم لحين صدور قرار نهائي وإغلاق القضية بشكل نهائي سواء بقبول أو رفض الطعن.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بتبادل إطلاق النيران صوب قوات الأمن بمصر الجديدة، بعد تصديهم لهم أثناء محاولتهم سرقة محل أدوات كهربائية مما نتج عنه وفاة مندوب الشرطة في الحال وإصابة نقيب الشرطة بإصابة بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.

الكشف عن هوية المتهمين

وكشفت الأجهزة الأمنية عن هوية المتهمين، وتم ضبطهم بعد ارتكابهم الواقعة، واعترفوا تفصيليًا بالجريمة، وأسندت لهم النيابة العامة تهمة القتل العمد والشروع في قتل آخرين بعد انتهاء التحقيقات معهم، واقترنت هذه الجناية بأخرى وهي السرقة.