لبنى عزت تكشف عن علاقتها بأمير المصري في فيلم «جوزني»

أوشكت الفنانة لبنى عزت، على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد «جوزني»، الذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من الفنانين، منهم أمير المصري، ومايان السيد، وبيومي فؤاد، وصابرين، ومن المقرر إطلاقه بدور العرض نهاية العام الجاري.

لنبى تُجدد تعاونها مع عصام نصار للمرة الثانية

من جانبها، أعربت لبنى عزت، عن سعادتها البالغة بتواجدها وسط كوكبة من النجوم الشباب، تحت قيادة المخرج عصام نصار، خاصة بعدما تعاونت معه من قبل، في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، واصفة إياها في بيانٍ صحفي لها بأنها «كانت تجربة ممتعة».

تعويذة تقلب حياة لبنى عزت رأسًا على عقب

وقالت لبنى عزت، إن «الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تقدم خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية فتاة تُدعى ميرنا الصديقة المقربة من فارس، وهي الشخصية التي يلعبها خلال أحداث الفيلم أمير المصري؛ إذ يتعرضوا خلال أحداث الفيلم لتعويذة، تقلب أحداث العمل رأسًا على عقب، ويتأثر جميع الشخصيات بهذه التعويذة، ومن هنا تنشأ العديد من المواقف الكوميدية والرومانسية بين أبطال الفيلم».

لبنى عزت تُشارك في فيلم جديد: شخصية مفاجأة ومختلفة عني

على جانب آخر، أعلنت لبنى عزت عن تعاقدها مؤخرًا للمشاركة في فيلم سينمائي جديد، سوف تقدم خلال أحداثه شخصية مفاجأة ومختلفة عنها، وستكون غير مصرية، رافضة الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل لحين الإعلان عن تفاصيله بشكل رسمي.