«حجازي» يصدر حركة تغييرات واسعة داخل وزارة التعليم لضبط وتطوير الأداء

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات ضمن حركة تغييرات واسعة سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة لبعض قيادات الوزارة، وذلك فى ضوء بدء تفعيل الضوابط والوظائف المتضمنة بالهيكل الوظيفي الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الأداء بالوزارة وتكثيف دورها خلال الفترة المقبلة.

تفعيل الهيكل المستحدث لوزارة التعليم

وبدأت الوزارة في تفعيل الهيكل المستحدث للوزارة، بندب كل من الدكتورة راندا شاهين رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيسًا للإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المعلمين، وسعيد صديق رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومحسن عبد العزيز رئيسًا للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد عمارة رئيسًا للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة خلال الفترة المقبلة

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرض من تلك التغييرات يأتي فى ضوء الحرص على تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ضخ دماء جديدة من القيادات لتولي المناصب العليا بالوزارة؛ للاستفادة من إمكاناتهم فى دفع مسيرة العمل بما يحقق الأداء المرجو من خلال تلك القطاعات في ضوء تطبيق الوظائف الخاصة بالهيكل الجديد.