معرض مجاني لتوزيع الزي والحقائب المدرسية على 150 أسرة أولى بالرعاية بالسويس

بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، نظمت إدارة الجمعيات الإجتماعية بمحافظة السويس، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الفعاليات التي تساهم في تقليل العبء عن الأسر الأولى بالرعاية وتشجيع المتفوقات، إذ أقامت جمعية أسوان للخدمة الاجتماعية معرضا لتوزيع الزي المدرسي وشنط على الأسر الأولى بالرعاية مجانًا، كما تم تكريم المتفوقات بجمعية حواء.

معرض لتوزيع الزي المدرسي والشنط على الأسر الأولى بالرعاية

وقالت أميمة عبد العال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إنه تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أقامت جمعية أسوان للتنمية الإجتماعية معرض خيري مجاني لتوزيع الشنط والزي المدرسي على الأبناء الطلاب بالأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، لخدمة الأهالي بمحافظة السويس، مشيرة إلى أن المعرض انتهج أسلوباً جديداً هذا العام، بعرض المستلزمات، وترك الحرية للطلاب باختيار ما يريدونه من مستلزمات الدراسة.

تكريم الفتيات المتفوقات فى جمعية حواء

وتابعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مديرية التضامن تضع اهتمامًا كبيرًا للأسر والأبناء الأولى بالرعاية، سواء من حيث الدعم المادي المتمثل في توفير مستلزمات المناسبات المختلفة، أو الاهتمام بالعامل النفسي، من خلال توجيه الجمعيات ودور الرعاية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه في إطار هذا السياق، نظمت جمعية «حواء المستقبل» احتفالية لتكريم 12 فتاة من اللاتي ترعاهن الجمعية، ممن تفوقن هذا العام دراسيًا، بحضور مدير الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس.