التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما إثر مشاجرة في بهجورة بنجع حمادي

قررت جهات التحقيق في محافظة قنا، التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية بهجورة بنجع حمادي شمال محافظة قنا، بسبب الخلافات على مكبرات صوت داخل أحد المنازل، كما طلبت مباحث مركز نجع حمادي التحريات حول الواقعة، وضبط المتهمين والمحرضين في الواقعة والأسلحة المستخدمة وسرعة تسليمها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قتيلان في بهجورة بنجع حمادي

وكشفت تحريات المباحث، أنّ سبب الخلاف في معركة منطقة بهجورة بنجع حمادي، هو قيام الشخص الأول ويدعى «محمد. م» بتشغيل مكبرات صوت وصل صداها لجاره في ذات الشارع، ما دفع الثاني لمطالبته بخفض الصوت ولكنه رفض ودخلا في مشاجرة، ما أدّى لمصرع المجني عليه الأول على يد جاره الذي يدعى «محسن. ك»، بعدما أصابه بطلق ناري في رأسه أنهى حياته.

وتابعت التحريات بأنّ أسرة القتيل الأول عندما علمت بوفاته، تجمعوا وقاموا بمحاصرة المتهم بالقتل، وانهالوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتدخلت الأجهزة الأمنية على الفور، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام في منطقة بهجورة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين لضبطهم، كما فرضت كردونا أمنيا حول موقع الجريمة لمنع تجدد الاشتباكات بين ذوي القتيلين.

بلاغ بمصرع شخصين في بهجورة بنجع حمادي

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى أمس الأحد، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغ بمقتل عامل بطلق ناري في الرأس على يد جاره، والذي لقي مصرعه على يد عائلة المجني عليه الأول.