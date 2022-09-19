خطوات الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيا من منزلك.. هتوفر وقتك وجهدك

وفرت وزارة العدل الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين وسهلت الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيًا من منزلك بطريقة سهلة ومبسطة من خلال الموقع الرسمي لها.

خطوات الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيًا

وتوضح «الوطن»، كيفية الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيًا من منزلك وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

- يجب الدخول على موقع وزارة العدل من خلال الرابط.

- اضغط على خانة «خدمات المواطنين».

- قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

- في الخطوة التالية يجب أن تقوم بإدخال عدد من بيانات خاصة بالدعوى وهي رقمها ونوعها واسم المحكمة والسنة التي أقيمت فيها الدعوى أو التي صدر فيها الحكم.

نتيجة البحث عن استئناف القضايا إلكترونيًا

وفى الخطوة التالية، وبعد الانتهاء من كتابة البيانات الخاصة بالدعوى، تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة بحث، وبعدها سيظهر لك النتيجة وهل هناك استئناف من عدمه.

خدمات أخرى تقدمها وزارة العدل

وهناك خدمات أخرى تقدمها وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني ومن بينها الاستعلام عن رول جلسة، ورول الدعوى، وموقفها.