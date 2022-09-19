مقرّر «الصناعة» بالحوار الوطني: هدفنا الخروج بخطة متكاملة وملزمة للجميع

مُقرِّر «صناعة الحوار الوطني»: هدفنا الخروج بخطة عمل متكاملة وملزمة للجميع

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن دعوة الرئيس للحوار، أعطت قناعة بأن الدولة تستمع لكل الآراء المطروحة من الخبراء، وأصبح الجميع مسؤولا عن طرق وجهة نظره، مضيفا أنها جاءت للخروج بخطة عمل متكاملة وليس مجرد حوارا والجميع سيعمل بشكل جاد في إطار الخطة.

الحوار الوطني مسؤولية الجميع

وأوضح «ديمتري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحوار الوطني مسؤولية الجميع الحكومة والدولة والشعب والأحزاب، الكل مسؤول عن نجاحه، لأن مصر تستحق من الجميع العمل بكل مالديه من قوة كي تجتاز المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة في الحوار الوطني هي إحدى فروع المحور الاقتصادي، والصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية على مستوى التاريخ الحديث بعدما جاء محمد علي إلى مصر.

الصناعة تشكل مساهمة واضحة في الناتج المحلي

وأشار المهندس بهاء ديمتري، إلى أن الصناعة تشكل مساهمة واضحة في الناتج المحلي المصري، والدولة أيقنت الحاجة للنهوض بالصناعة وطرحت عدة مبادرات خلال السنوات الأخيرة مثل مبادرة البنك المركزي وتخفيض الفائدة وتأجيل الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، متمنيا أن تلغى الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية.

الدولة تهدف لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

وأكد مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، أن الدولة تهدف لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار ولكن هناك طريقا شاقا نسير فيه جميعا من أجل الصناعة، لافتا إلى أن الازمة الحالية انعكست على الصناعة وأصحبنا بحاجة لتوفير العملة الصعبة لمكونات الإنتاج التي يحددها المصنعين وليس أي جهة أخرى.

وأضاف أن الحوار الوطني تلقى مشاركات من الهيئات والمصنعين قبل البدء للمساعدة في وضع العناصر الرئيسي، مطالبا جميع المصنعين بالتوجه للجنة الحوار بأوراق عمل ترصد المشكلات وتطرح الحلول الممكنة لدراستها من خلال اللجنة المختصة كي تؤدي بنا إلى خطة عمل متكاملة قابلة للتنفيذ.