المشدد من 5 لـ10 سنوات للمتهمين بالاتجار في البشر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، كما عاقبت متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وبرأت المحكمة 4 آخرين في اتهامهم بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا.

تهريب 17 شخصًا من مصر إلى إيطاليا

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

وجاء في أوراق القضية، أن الحكم أتى بعد انتهاء النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين بتهريب 17 شخصًا من مصر إلى ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية، ومنها إلى إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة من أجل الحصول على كسب غير مشروع مبالغ مالية واتهمتهم النيابة العامة بأنهم جماعة إجرامية منظمة وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني من شأنها تهديد حياة المجنى عليهم.